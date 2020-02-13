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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوبرا دمنهور تحتفل بـ«عيد الحب»

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:21 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالا فنيا بمناسبة "عيد الحب" أحيته فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، على مسرح دار أوبرا دمنهور، فى الثامنة مساء اليوم الخميس 13 فبراير.

تضمن برنامج الحفل مختارات من أجمل الأغاني الرائعة والمتنوعه لكبار المطربين والفنانين، بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي "ليلة حب" لموسيقي الأجيال محمد عبد الوهاب، تلاه أغنية "قلبي دليلي" للموسيقار محمد القصبجى، بعدها شدت فنانة الأوبرا أميرة أحمد بأغنيات "زي العسل"، "كيفك انت"، شدى بعدها فنان الأوبرا محمود عبد الحميد بأغنيات "اياك من حبي"، "بأمر الحب"، واختتم فنان الأوبرا محمد حسن الفاصل الأول بأغنيات "أحبك"، "يا خلي القلب"،

وبموسيقي "الحب جميل" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صول قانون فنان الأوبرا ماجد عسكر بدأ الفاصل الثانى من الحفل، بعدها شدى فنان الأوبرا مصطفي النجدي بمجموعة من أغانى هى "جميل واسمر"، "عنابي"، "مبيسالش علي ابدا"، واختتمت الحفل الفنانة ريم حمدي بأغنية "انت الحب" وقد تفاعل الجمهور بالتصفيق والغناء

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تآسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقي العربية لإحياء التراث الغنائي الاصيل، وتقديم الفرقة الاشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفه لجمهور ومتذوقي الموسيقي العربية، كما اتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقي المعاصرين بتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

يذكر أن عيد الحب Valentine’s day أحد أهم المناسبات والأعياد التي يحتفل بها العالم أجمع من خلال تبادل الزهور والهدايا المختلفة التي تنقل مشاعر المحبة بين الأصدقاء والأهل والمقربين ويحتفل به الملايين حول العالم في 14 من فبراير كل عام.

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