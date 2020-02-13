أمريكا تصادر سفينة إيرانية على متنها 153 صاروخاً (فيديو)

أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم، مصادرة أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان له، إن بحارة السفينة «يو إس إس نورماندي» اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد الماضي، ووجدوا على متنها 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز دهلاوية، وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت.

وأضاف أن مكونات الأسلحة الأخرى التي تم مصادرتها من السفينة الشراعية من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير.

ولفت بيان قيادة الجيش الأمريكي إلى أن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 وكانت وجهتها إلى أيدي حركة «الحوثيين» في اليمن.