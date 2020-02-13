محمد شوقي يكشف حقيقة علاقة الحب بين نجيب محفوظ وشادية

قال محمد شوقي الباحث والمؤرخ الموسيقي، إن نجيب محفوظ كان متخوفًا من أن تقدم الفنانة الراحلة شادية أعماله، لأنه كان يراها دلوعة، وكان يريد فاتن حمامة، إلا انه بعد ذلك أصر على أن شادية تقدم أعماله.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e": "أصبحت شادية أيقونة أفلام نجيب محفوظ، قدمت اللص والكلاب، مينامار، زقاق المدق، ذات الوجهين، والطريق".وعن علاقة الحب التي جمعت بينهما، قال شوقي: "نجيب محفوظ لم يحضر كواليس أي فيلم من أفلامه إلا أفلام شادية، فطلعت إشاعة إنه بيحبها، رغم إنها في ذلك الوقت كانت زوجة للفنان صلاح ذو الفقار وقدمت أحلى أفلامها".