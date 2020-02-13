حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتمكنت أجهزة الأمن بقسم شرطة الشروق من القبض على "محروس.م " لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.وأكدت المعلومات والتحريات الأولية، أن المتهم "محروس" ٢٩سنة، يمارس نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء ممارسته نشاطه بدائرة قسم شرطة الشروق وعثر بحوزته على ٣٥ ألف دولار أمريكى و٥٥ ألف جنيه مصري، وهاتف محمول.وبمواجهته أقر بنشاطه الآثم، وأضاف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.