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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى حملة بالأقصر (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:06 م
حملة بالأقصر
حملة بالأقصر
هدى الأمير
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة الجبلين بالكيمان، يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 17 حالة تعد بمساحة 9924م2 على أراضي أملاك الدولة.

شارك في الحملة نائبا رئيس المركز عبدالرحيم طايع، صباح منصور، ومختصو الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ورئيس القرية ومسئولو الآثار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبدالعظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

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