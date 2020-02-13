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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟
الخميس 13/فبراير/2020 - 10:03 م
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يشهد ملعب "ثاني بن جاسم"، بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة الزمالك والترجي التونسي والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة على كأس السوبر الأفريقي.
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