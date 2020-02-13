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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 9 محاولات لتهريب خناجر وأدوية فى جمارك سفاجا

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:49 م
جريدة الدستور
كتب- علي عواد
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الحناجر وكمية من الأدوية البشرية، ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ9 ركاب مصريين، وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهم تبين وجود 6 خناجر أمريكية الصنع و34 علبة إبر حقن أنسولين بكل منها 100 إبرة و34 علبة أمبول أنسولين وعدد 55 علبة أقراص cellcel.

و30 علبة أقراص Nenrel و172 علبة أقراص سلبودين و75 علبة حقن نيوروبيون أمبولات للأعصاب بها 750 أمبول و216 علبة أقراص سنترام بكل منها 50 قرص و119 علبة بودرة سمر كيك للوجه و700 علبة شامبو صغيرة معطر للجسم و40 سماعة بلوتوس ماركة Airpodos و295 عباية حريمي و175 علبة كريم مخموري للجسم والشعر و515 علبة بلسم للعضلات و84 علبة كريم ماركة الخنجر، مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 374 ألف و849 جنيه، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

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