إحالة 4 عاطلين للجنايات لاتهامهم بتصنيع أسلحة بيضاء فى المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة ٤ عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بمنطقة المرج.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٦٥٧٧ أن المتهمين هم: "محمد. أ"، "عصام. ن"، "محمود. ز"، "طارق. ع"، وأقروا بارتكابهم جريمة تصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش داخل ورشة ملك المتهم الأول وبيع الأسلحة على الشباب لاستخدامها في المشاجرات.ووردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام ٤ عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة البيضاء والخرطوش والأدوات المستخدمة في التصنيع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.