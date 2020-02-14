«إسلام» فى دعوى نشوز زوجته: ضربتنى وسبتنى بألفاظ نابية

على بعد أمتار قليلة من إحدى قاعات الجلسات بمحكمة الأسرة بالزنانيرى، وقف الزوج الثلاثينى مرتبكًا وحيدا يزفر آخر أنفاس سيجارته، ويبدو على ملامحه المرض والإرهاق وكأنه لم ينم دهرًا كاملًا، منتظرًا بدء جلسة دعوى النشوز التى أقامها ضد زوجته صاحبة الـ25 عاما، والتي تبدأ بعد ساعات من القلق والانتظار.يقول «إسلام»، في مستهل حديثه لـ«الدستور»: «لجأت لرفع دعوى نشوز رقم 73863 لسنة 2019 أحوال شخصية ضد زوجتى نورا.ك، لإثبات خروجها عن طاعتي وتعديها عليّ بالضرب بالسلاح الأبيض لخلافات نشبت بيننا».ويواصل الزوج حديثه: «تزوجتها منذ ثلاث سنوات بعد قصة حب تحدث عنها الكبير والصغير بالمنطقة، فعلت كل الطرق المستحيلة حتى تكون من نصيبى برغم رفض أهلي الشديد لها بسبب سمعة أشقائها السيئة، لكن قررت الزواج منها وعدم الاستماع لتلك الأقاويل، وأقمت لها حفل زفاف لم يُقام في منطقة البساتين من قبل، كانت سعيدة جدا بذلك ووعدتنى بالحياة الجميلة وعش الزوجية الهادئ».وأضاف: «بعد الزواج اكتشفت عصبيتنا التى لا تحتمل، تتشاجر معى على أتفه الأسباب وكأن الأدوار بيننا اتقلبت وأصبحت هى رجل البيت، وفي كل مشكلة تنشب بيننا تهددنى بأشقائها المسجلين، وبآخر يوم لها بشقتي تركت نجلتنا (جنى) ستة أشهر فى أحد الحضانات القريبة من المنزل، وهى مريضة وحرارتها مرتفعة وظلت طوال اليوم مع شقيقتها لشراء ملابس، حتى اتصلت بي مديرة الحضانة وأخبرتنى بأن زوجتي تركت الطفلة منذ الصباح ولم تعد لأخذها وأن الطفلة مريضة جدا وتحتاج لرعاية وعلاج، على الفور اتصلت بزوجتى اتشاجر معها لأنها خرجت دون علمى وتركت طفلتنا في الحضانة وهي مريضة وطلبت منها الذهاب لأخذها والكشف عليها عند الطبيب سريعا».وتابع: «لم تذهب لطفلتنا وتركت عملي وذهبت وأخذتها لأقرب مستشفى وجدت درجة حرارتها 39، ولم تحضر زوجتى إلى المنزل إلا بعد 3 ساعات من اتصالى بها، فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة ومن المؤسف في الأمر بأنها لم تعترف بخطئها تجاهى وتجاه نجلتنا، وخلال تلك المشاجرة قامت بسبي بألفاظ سيئة وبمحاولتي ضربها قامت بجرحى بالسكين في يدى واصطحبت الطفلة وتركت المنزل وغادرت».