رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«إسلام» فى دعوى نشوز زوجته: ضربتنى وسبتنى بألفاظ نابية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:04 ص
محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
داليا عبد الباسط
طباعة
على بعد أمتار قليلة من إحدى قاعات الجلسات بمحكمة الأسرة بالزنانيرى، وقف الزوج الثلاثينى مرتبكًا وحيدا يزفر آخر أنفاس سيجارته، ويبدو على ملامحه المرض والإرهاق وكأنه لم ينم دهرًا كاملًا، منتظرًا بدء جلسة دعوى النشوز التى أقامها ضد زوجته صاحبة الـ25 عاما، والتي تبدأ بعد ساعات من القلق والانتظار.

يقول «إسلام»، في مستهل حديثه لـ«الدستور»: «لجأت لرفع دعوى نشوز رقم 73863 لسنة 2019 أحوال شخصية ضد زوجتى نورا.ك، لإثبات خروجها عن طاعتي وتعديها عليّ بالضرب بالسلاح الأبيض لخلافات نشبت بيننا».

ويواصل الزوج حديثه: «تزوجتها منذ ثلاث سنوات بعد قصة حب تحدث عنها الكبير والصغير بالمنطقة، فعلت كل الطرق المستحيلة حتى تكون من نصيبى برغم رفض أهلي الشديد لها بسبب سمعة أشقائها السيئة، لكن قررت الزواج منها وعدم الاستماع لتلك الأقاويل، وأقمت لها حفل زفاف لم يُقام في منطقة البساتين من قبل، كانت سعيدة جدا بذلك ووعدتنى بالحياة الجميلة وعش الزوجية الهادئ».

وأضاف: «بعد الزواج اكتشفت عصبيتنا التى لا تحتمل، تتشاجر معى على أتفه الأسباب وكأن الأدوار بيننا اتقلبت وأصبحت هى رجل البيت، وفي كل مشكلة تنشب بيننا تهددنى بأشقائها المسجلين، وبآخر يوم لها بشقتي تركت نجلتنا (جنى) ستة أشهر فى أحد الحضانات القريبة من المنزل، وهى مريضة وحرارتها مرتفعة وظلت طوال اليوم مع شقيقتها لشراء ملابس، حتى اتصلت بي مديرة الحضانة وأخبرتنى بأن زوجتي تركت الطفلة منذ الصباح ولم تعد لأخذها وأن الطفلة مريضة جدا وتحتاج لرعاية وعلاج، على الفور اتصلت بزوجتى اتشاجر معها لأنها خرجت دون علمى وتركت طفلتنا في الحضانة وهي مريضة وطلبت منها الذهاب لأخذها والكشف عليها عند الطبيب سريعا».

وتابع: «لم تذهب لطفلتنا وتركت عملي وذهبت وأخذتها لأقرب مستشفى وجدت درجة حرارتها 39، ولم تحضر زوجتى إلى المنزل إلا بعد 3 ساعات من اتصالى بها، فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة ومن المؤسف في الأمر بأنها لم تعترف بخطئها تجاهى وتجاه نجلتنا، وخلال تلك المشاجرة قامت بسبي بألفاظ سيئة وبمحاولتي ضربها قامت بجرحى بالسكين في يدى واصطحبت الطفلة وتركت المنزل وغادرت».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تجدد المعارك جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة هروب الأطباء من مستشفى كفر الدوار بعد دخول شاب صيني (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

قصر العيني يوضح مدى خطورة فيروس يارا

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«الخارجية» تعلن التوصل لاتفاق نهائى بشأن خطة ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبد الحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسني لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أوليمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

هاني شاكر وخالد سليم يستعدان لإحياء حفل عيد الحب بالأوبرا

حسن حماد يحاضر عن «الثورة والمخلص» بصالون المصريين

مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا للإنشاد الديني والتواشيح.. الليلة

ليلة فى حب محسن حلمى.. وزيرة الثقافة: الراحل امتلك روحًا تفيض بالمحبة