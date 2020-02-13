البورصة تعلن موعد إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك القاهرة

كشفت إدارة البورصة المصرية عن إدراج أسهم زيادة رأس المال المصدر لبنك القاهرة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد المقبل.وقالت البورصة، إن تعديل موعد إدراج أسهم الزيادة، البالغ عددها 750 مليون سهم، جاء طبقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المؤرخ اليوم الخميس.ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أمس، على قيد أسهم زيادة رأسمال بنك القاهرة المصدر والمدفوع من 2.250 مليار جنيه إلى 5.250 مليار جنيه.وأفادت البورصة بأن الزيادة التي تقدر بمبلغ 3 مليارات جنيه موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.ولفتت إلى أن الزيادة مسددة نقدا، واكتتب بنك مصر في كامل أسهم الزيادة دون إعمال حقوق الأولوية، بموجب شهادة إيداع بنكية مؤرخة في 24 سبتمبر الماضي.وبحسب البيان، فإن الزيادة تمثل الإصدار الثالث، وتقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية أسهم.‎