حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 14 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع المالية والحسابات والانتصار على المشاكل والخلافات وقد تجد نفسك في وظيفةٍ مختلفة أو منصبٍ جديد أو مركز أفضل.عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.صحيًا: وفر نشاطك لممارسة الرياضة ولا تستهلكه في ساعات عمل إضافية قد تنهكك.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.