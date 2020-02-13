«شبابنا سلاح لبكرة».. ندوة تثقيفية بمركز سينما الحضارة الأحد

يستضيف مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، الأحد المقبل، أول ندوة تثقيفية تحت عنوان "شبابنا سلاحنا لبكرة"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً. ويرأس الندوة مصطفى كامل.أما عن ضيوف الندوة فجاءت أسماؤهم كالتالي: "النائبة مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، واللواء شبل عبدالجواد رئيس الشرطة العسكرية الأسبق ونائب رئيس حزب الغد، واللواء دكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، والأستاذ الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة النموذجي، والإعلامية والكاتبة مني باروما، والإعلامية والكاتبة نهال علام.كما يشار إلى أن سلسلة من الندوات سيعقدها مركز سينما الحضارة، والتي تحض على الهوية وغيرها.