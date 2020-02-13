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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبات طنطا يكتسحن المراكز الأولى فى أسبوع شباب الفتيات بالفيوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:29 م
طالبات
طالبات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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فازت جامعة طنطا بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في كرنفال افتتاح أسبوع شباب الفتيات الخامس، والذي انعقدت فعالياته بجامعة الفيوم فى الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن مشاركة نحو 25 جامعة مصرية.

وفازت جامعة طنطا بدرع المركز الثالث في النشاط الاجتماعي على مستوى الجامعات، بحصول الطالبة إيناس عمرو محمد الصعيدى بكلية الطب البشرى على المركز الثانى على مستوى الجامعات بمسابقة الطالبة المثالية وكأس المسابقة، كما حصلت الطالبة روضة رضا ذكى على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات.

كما حصلت الجامعة على درع المركز الثالث في النشاط الثقافي على مستوى الجامعات، بحصول كل من الطالبة ميرام محمود سعد وريم أحمد إبراهيم على المركز الثاني في مسابقة مجلة الحائط، كما فازت الطالبة إيمان عيد محمود وإيمان أشرف محمد بالمركز الثاني وكأس المركز الثاني بدوري المعلومات.

وفي مسابقة المراسل التلفزيوني، فازت الطالبة ايمان عبدالعزيز حجازي بالمركز الثالث، وحصلت الطالبة سماء ياسر الأشقر على المركز الثاني بمسابقة الشعر العامي، في حين فازت الطالبة رنا أشرف عبده بكلية الهندسة بالمركز الثاني في الإلكترونيات بمسابقة نادي العلوم، وحصلت الطالبة آية شريف الجروانى بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث في الوثب الطويل بمسابقة ألعاب القوى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أعضاء وفد الجامعة من الطالبات الفائزات فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس، معربا عن سعادته البالغة لتألق بعثة الجامعة من الفتيات والذين استطاعوا إحراز المراكز الأولى فى الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وهو ما يؤكد دعم ورعاية إدارة الجامعة للنشاط الطلابي.

كما دعا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، طالبات الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد فى كافة المشاركات والأنشطة القادمة بما يليق باسم جامعة طنطا، وبما يسهم فى تنمية مداركهن ومهاراتهن.

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