غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس وجامعة الدول

أعلنت محافظة الجيزة إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة، لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري في المحاور المحيطة بمطلع الكوبري.ونوهت محافظة الجيزة، في بيان مساء اليوم، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة (المطلع الثاني أمام جامع المغفرة) ابتداء من الساعة 12 صباح غد الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح بعد غد السبت، دون تعطيل للحركة المرورية.ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مدير مديرية الطرق ورئيس حي العجوزة بمتابعة الأعمال للانتهاء منها خلال المدة المحددة.ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.