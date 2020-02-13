«الطبيعة الريفية ومميزاتها» بثقافة المنيا

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف المواهب بفرع المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، نظم بيت ثقافة ديرمواس على مدار يومين ورشة رسم "الحياة فى الريف"، وذلك بمدرسة البنين الإبتدائية، وعبر فيها المشاركين عن الحياة في الريف والطبيعة الريفية من مزارع وحقول والفلاح في أرضه والحيوانات وأبراج الحمام والنيل والأعمال الزراعية التي يمارسها أهل الريف تميز المجتمع الريفي بعمله في الزراعة، حيث إن الفلاحين في الريف يعملون في كلّ نواحي الإنتاج الزراعي، باستخدام ألوان الخشب وألوان الفولوماستر، إضافة إلى تنظيم مسابقة معلومات عامة وذلك بمدرسة البنين الابتدائية، وتم طرح أسئلة للطلاب عن صور تلوث المياه وتلوث الهواء والتلوث الضوضائي، ومنح جوائز للطلاب المتفوقين.ونظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي" حاضرتها وفاء حسين، وتحدثت عن الرغبة في التعبير عن وجهة النظر وتنمية المهارات المختلفة، والتعرف على الثقافات المختلفة وتنمية الثقافة الاجتماعية، بينما استقبل بيت ثقافة مطاى طلاب مدرسة الشهيد محمد قرني الابتدائية؛ للتعرف على الأنشطة المقدمة فى الموقع وتفقدوا مكتبة الطفل للإطلاع وممارسة الأنشطة المختلفة في المكتبة.