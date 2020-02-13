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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح أكبر معرض للأثاث والديكور بالدلتا (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:26 م
معرض للأثاث
معرض للأثاث
الدقهلية: عمرو الحوتى
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افتتح سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الدقهلية نائبا عن المحافظ الدكتور أيمن مختار، أكبر معرض للأثاث والديكور بالدلتا، وذلك بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور المحاسب إيهاب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة النادى، والدكتور أحمد الزحاف أمين الصندوق وعبد الحميد عسكر عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد خميس المدير التنفيذى للنادى، واللواء محمد عقل عضو مجلس النواب عن مركز المنصورة، ومحمد نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة.

وتفقد السكرتير العام أركان المعرض والذى يستمر لمدة ٤ أيام حتى 16 فبراير 2020، ويضم المعرض كبرى الشركات المتخصصة فى الأثاث والديكور.

ويتم عرض أكثر من 1500 موديل من أرقى أنواع الأثاث من غرف نوم وسفرة وصالون وانتريهات وركنات مفروشات ومطابخ ومراتب بعروض وخصومات كبيرة تصل إلى 50% كاش وتقسيط.

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