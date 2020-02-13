تفاصيل مكالمة الفنانة شادية لـ بسمة وهبة قبل 20 عامًا (فيديو)

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقتها من الفنانة الراحلة شادية، قبل 20 عامًا، قائلة إنه بعد تقديمها حلقة ضمن حلقات برنامج "قبل أن تحاسبوا" الاجتماعي عن عقوق الوالدين.وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الخميس: "الفنانة شادية تأثرت بالحلقة، وأشادت بها".وأردفت بسمة: "الفنانة شادية عاشت بدماغها وقلبها، محدش قدر يخطفها، وما قالته لي كان رسالة عظيمة".