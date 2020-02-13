الوحدة الوطنية والبعد عن الشائعات المغرضة بـ«ثقافة الأقصر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطفل ندوة جمعت بين الشيخ خالد والقس ارمانيوس بعنوان "الوحدة الوطنية والبعد عن الشائعات المغرضة" وأوضحا أن جميع الأديان تدعو إلى الوحدة والترابط والتآلف بين الناس وبالترابط والتآلف تسود الأمة وتزدهر والتسامح والتآلف أساس الأديان، وذلك بحضور مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية ومسرح عرائس.وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة ضمن خطة التمكين الثقافي بعنوان "كيف تكتشف أعراض التوحد"، وأوضحت أسماء مناع كيف يتم اكتشاف طفل التوحد ومفهوم إعاقة التوحد، وأسباب مرض التوحد وعلامات مرض التوحد وأعراض مرض التوحد، وذلك بمدرسة العوامية الإعدادية المشتركة، بينما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة رسم حر للأطفال باستخدام الألوان الخشب، وذلك بحضانة نون، بجانب عرض نادي سينما القصر فيلم "باب الحديد" إخراج يوسف شاهين، وذلك بمدرسة أبوالحجاج الإبتدائية، وقام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع القصر بزيارة ورشة النول المقامة بمركز التكوين المهني والتعرف على النول، وكيفية شد خيوطه وعمل السجاد والأقمشة التي تصنع منها، كما اجتمع نادي أدب الأقصر بالقصر بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وبدأ الاجتماع بقصيدة "إعدام قصيدة" للشاعر محمد عبد الناصر، قصيدة "يا ساكن لسه في قلبي" للشاعر خالد خضري، قصيدة "رأيت الشوق" للشاعر يحيى بحر، قصيدة "أنا وأنت "للشاعر شعبان القاص، قصيدة "وبالمقلوب" للشاعر يحيى سمير.وأقيم بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافي بين أطفال القرية؛ ليحث الرواد على التنافس والإبداع لزيادة الذكاء والتركيز وروح التحدى والمناقشة بين الرواد ولاقى ذلك إقبال جماهيري كبير وترحيب، ويستمر القصر لليوم الرابع من ورشة مشغولات يدوية وإشغالات فنية في مجال الإكليم بالبيت النوبي بقرية البغدادي حيث تم الانتهاء من عمل عدد ٢ سجادة اكليم ومعرفة كيفية شد الخيط رايح جاى لعمل السجاد، كما أعد القصر مسابقة ثقافية بالمكتبة العامة "جاوب وأكسب" لثناء محمود، بالإضافة إلى إقامة مسرح العرائس للأطفال، بينما ألقيت قصة "حدوتة الأصدقاء".ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أشغال يدوية، حيث تم استخدام غطاء البلاستيك للعلب الفارغة والجزء العلوى من معالق البلاستيك لعمل أشكال جميلة، وذلك بمدرسة الشهيد أحمد محمد الأمير الإبتدائية، بينما أقام قصر ثقافة العديسات قبلي ورشة قراءة ناقش فيها قصة بعنوان "نبيل ونهر النيل" تم التحدث فيها عن فوائد نهر النيل وكيفية المحافظة عليه، أعقبها فقرة لاكتشاف الموهوبين في التمثيل والغناء والشعر والخطابة، وقامت مدرسة الندافين الإبتدائية بزيارة للقصر بمثابة رحلة قصيرة وأحضرت عدد ٤٥ من تلاميذ الصف الأول الإبتدائى في جولة استكشافيه بالقصر، وتم التحدث معهم عن ثقافة التعامل مع الآخرين وكيفية تقبل الآخر، بالرغم من صفاته المختلفة معنا.أقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بعنوان "أهلا بالفصل الدراسي الثاني"، وقامت مجموعة من رواد المكتبة بعمل الورشة الفنية، وتم استخدام كراسات الرسم العادية وألوان الفلوماستر وقاموا برسومات فنية متنوعة، بينما نفذ قصر ثقافة أرمنت ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام الألوان الخشب للفنان أحمد على، كما أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي ورشة فنون تشكيلية قص ولصق استخدم فيها الأطفال خامات القص والمقصات وألوان الخشب، وتم عمل أشكال ورسومات تعبر عن فنهم وابتكاراتهم مثل "الزهور، والحيوانات، ومنازل، وأشكال مختلفة أخرى".