إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بأسوان

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء السد العالي بأسوان، برئاسة حمدي محمد أحمد مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.حيث وردت معلومات من مباحث الميناء بمحاولة الراكبة "س. ع. آ" سودانية الجنسية القادمة على متن الباخرة ساق النعام من ميناء حلفا بالسودان تهريب كمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل حقائبها الشخصية.تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها فتبين وجود 261 علبة متنوعة من مستحضرات التجميل (ماسكات وزيوت إنبات شعر) مخبأة بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 130 ألفا و900 جنيه.قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020.