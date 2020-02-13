نيللى كريم تكشف عن مهنتها بعد اعتزالها التمثيل

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن الفرق بين العمل مع المخرجين خلال الوقت الحالي والمخرج الراحل يوسف شاهين.وقالت نيللي كريم، خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: "العمل مع يوسف شاهين مختلف تمامًا في المواعيد لأن الكاميرا كانت تدور الساعة 8 والسيارة تحضر الفنان الساعة 6 سواء كنت دور أساسي أم لا".وأضافت: "أفضل ناقد الآن هو الجمهور لأنه يشاهد أعمال أجنبية على اليوتيوب وأصبح يعرف الفرق".وعن أعمالها الجديدة، تشارك نيللي كريم، خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "100 وش"، والذي تقدم فيه دور كوميدي بعد سنوات من التراجيديا.كما تستعد لعرض مسلسل أخر عبر منصة "شاهد"، وهو مكون من 8 حلقات وكل ممثل يعمل مع مخرج ونجوم مختلفين.أما عن مشوارها الفني، أكدت نيللي كريم، أنها لن تمثل طوال العمر ولكنها ستحترف الإخراج بعد ذلك لأنها تحب الإخراج والتصوير، وكذلك تحب مراقبة المخرج خلال عمله ورؤية الصورة المميزة.