الكونجرس الأمريكى يطالب بنقل القاعدة العسكرية من تركيا إلى اليونان

أزمة جديدة قد تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بعد المحاولات الأمريكية؛ لتعزيز التعاون العسكري مع اليونان وقبرص.فقبل فترة وجيزة رفع الكونجرس حظر بيع الأسلحة إلى قبرص ما أثار غضب تركيا بصورة كبيرة.وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع دخول الأمريكان لقاعدة انجرليك الجوية في حال استمرت الولايات المتحدة في سياستها تجاه تركيا.واختلف الطرفين في عدة قضايا على مدار الأشهر الأخيرة وعلى رأسها العدوان التركي على سوريا واستهداف الأكراد، تلتها قضية شراء تركيا لأنظمة الصواريخ الروسية "اس ٤٠٠"، والتي أعقبها تهديدات متبادلة بين الطرفين.وأكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن واشنطن تدرس زيادة استخدام القواعد العسكرية الجوية اليونانية في مدينة ألكساندروبولي الساحلية شمال اليونان.وقالت مصادر مطلعة إن المسئولين الأمريكيين سيصلون إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لاستكشاف المناطق التي يمكن أن تستخدمها طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية.وفي الوقت نفسه، سيحضر وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس اجتماعًا لوزراء الناتو في بروكسل، لكن ليس من المتوقع أن يجتمع مع خلوصي عكار وزير الدفاع التركي.وخلال اجتماع بروكسل، من المتوقع أن يشرح باناجيوتوبولوس مخاوف أثينا لنظرائه حول التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.وتأتي التحركات الأمريكية وسط مطالبات من الكونجرس لنقل القاعدة الأمريكية من تركيا إلى اليونان، بعد أن اعتبر نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن تركيا ليست دولة صديقة.وتعد القنابل النووية الأمريكية الموجودة في قاعدة انجرليك الجوية التركية، والتي يصل عددها لـ٥٠ قنبلة، المشكلة الرئيسية حيث تدرس الإدارة الأمريكية كيفية إخراج هذه القنابل دون علم تركيا التي ترغب في الاحتفاظ بهم كورقة ضغط على واشنطن.