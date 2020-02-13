أزمة بين إسرائيل و«حقوق الإنسان» بسبب «القائمة السوداء للشركات»

قرار إسرائيلي

موقف نتنياهو وأمريكا

رد السلطة الفلسطينية

اندلعت أزمة بين الاحتلال الإسرائيلي ومفوضية حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بسبب إصدار الأخيرة قائمة سوداء للشركات التي تعمل بشكل غير شرعي داخل مستوطنات الضفة الغربية، والتي بلغ عددها 112 شركة، منهم 94 شركة إسرائيلية.وأعلنت تل أبيب، فور إصدار هذه القائمة، تجميد علاقتها بالمفوضية الأممية، احتجاجا منها على ذلك القرار.وزعم يسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال أن هذا القرار يعد يومًا أسود لمجلس حقوق الإنسان، مدعيًا أن المجلس خضع لضغوط دول تحاول إلحاق الأذى بتل أبيب، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأكد كاتس أنه تقرر قطع أي علاقات بمفوضية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات من شأنه استمرار عمل الشركات وحمايته من قرارات المفوضية التابعة للأمم المتحدة.من جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود: "من يقاطعنا ويقاطع منتجانته، سيتم مقاطعته، والقرار الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان ليس له أي أهمية".وزعم نتنياهو أن مجلس حقوق الإنسان يسعى إلى تشويه صورة إسرائيل بأي شكل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه الخطوة، وستقوم بخطوة مماثلة.وأعلن جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، الخميس، عن رفضه التام لقرار مفوضية حقوق الإنسان، زاعمًا أن القرار يمثل فضيحة.وتابع: "المفوضية تظهر حقيقتها بعد إعلان واشنطن طرح الشق السياسي في خطتها للسلام، وهي الآن تضر بها"، داعيًا كافة المستوطنين إلى التعامل مع هذه الشركات ودعمها.وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطة ستتواصل مع الدول التي تنتمي لها الشركات التي تعمل بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، بشكل رسمي، خلال الأسبوع المقبل، من أجل مطالبتها بإغلاق فروعها في تلك المناطق.وأضاف عريقات، الخميس، سنبعث خطابات رسمية لعدة دول منها هولندا وبريطانيا وتايلاند وغيرها من أجل مطالبتهم بإغلاق فروع الشركات التابعة لهم داخل الضفة الغربية، لعملها بشكل غير شرعي، مؤكدًا أن الشركات الأمريكية سيتم إرسال خطابات مباشرة لها، نظرًا لأن السلطة قطعت علاقاتها بواشنطن.وأشار إلى أنه سيتم تقديم شكاوى قضائية دولية ضد تلك الشركات ومطالبتها بتعويضات لاستغلالها الموارد الفلسطينية عبر الاستيطان.