800 طالب باكستانى يستنجدون بحكومتهم لإجلائهم من ووهان

ناشد مئات الطلاب الباكستانيون العالقون في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، حكومة بلادهم بسرعة إجلائهم، مشددين على إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية في أعقاب تفشي الفيروس تسببت في "إيذاء نفسي" لهم.وقال الطالب الباكستاني ريحان رشيد، وهو يدرس الطب في ووهان منذ 2015 - في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس إن 5 طلاب باكستانيين أصيبوا بالعدوى، وهم يدرسون في جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا.يذكر أن عدد من المسئولين بالحكومة الباكستانية حثوا الطلاب على عدم القلق والتحلى بالصبر.من جانبه، قال رئيس الوزراء عمران خان في تغريدة على تويتر: "أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية لفعل اللازم من أجل طلابنا العالقين في مدينة ووهان".