عبدالحليم حافظ مفاجأة مهرجان الفجيرة الدولى للفنون بالإمارات

تجري الاستعدادات النهائية لمهرجان "الفجيرة الدولي للفنون" في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي.ويُعد المهرجان مفاجأة خاصة لجمهور الفجيرة الدولي للفنون، والتي تكون الأولى من نوعها على مستوى العالم أجمع، وهي إقامة متحف خاص يجمع العديد من مقتنيات "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، تعرض طيلة فترة المهرجان، ويفتح المتحف أبوابه لجميع الزائرين، لأخذ جولة نادرة بين المقتنيات الخاصة للقامة الفنية الكبيرة، والتي لم تظهر خلال أعماله الفنية، كملابسه وساعاته، واسطواناته، وفرشاته، وعطوره، والتلفاز، والجرامافون، وغيرها من المقتنيات.ويستضيف المهرجان 600 فنان عربي وأجنبي من 60 دولة من دول العالم، ويقدم خلالها 42 عرضًا موسيقيًا وغنائيًا، و12 عرض مونودراما من الإمارات، وتونس، والجزائر، وفلسطين، وسوريا، والبحرين وكردستان، واليونان، وإسبانيا، وإنجلترا، وليتوانيا.ويضم المهرجان من نجوم الفن والغناء أبرزهم: محمد عبده، أحلام، شيرين عبدالوهاب، حسين الجسمي، عاصي الحلاني، وائل جسار، ستونة، ماجد المصري، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، مصطفى حجاج، عبدالله بالخير، فطومة، سليمان القصار، نانسي عجرم، رفيق على أحمد، الحربي، وداود حسين، وغدير السبتي، ومحمد العجيمي، غادة الزدجالي، وإبراهيم الزدجالي، وسميرة الوهيبي، لطيفة، ورجوى الساهلي، وماجدة زبيطة، خدوجة صبري، شروق محمد، أمل دباس، وعلي عليان، لارا الصفدي، هدى حسين.. تجري الآن الاستعدادات النهائية لمهرجان "الفجيرة الدولي للفنون" في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي.