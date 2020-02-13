انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وهولندا

عقدت الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وهولندا اليوم، بمقر وزارة الخارجية برئاسة السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و"Joke Brandt" جوك بريندت سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية.وتناولت المشاورات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا على المستوى السياسي والاقتصادي، خاصةً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والنقل البحري، والتصنيع الغذائي، وإدارة المياه، والتدريب المهني.واستعرض الجانب المصري المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وكذلك الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.واتفق الجانبان في هذا السياق على مواصلة العمل على تعزيز حجم التجارة والاستثمارات بما يرتقي للإمكانات الاستثمارية والتجارية في البلدين، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 1.7 مليار يورو في 2018، وبلغت الاستثمارات الهولندية في مصر حوالي 3.2 مليار يورو بنهاية 2018.كما أكد مساعد الوزير للشئون الأوروبية تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب الهولندي والاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال إدارة الموانئ وفي مجالات إدارة الموارد المائية والري والصوب الزراعية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي.وأكد الجانب الهولندي حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كل المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية، معربًا عن التقدير للجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصةً وأن مصر نجحت في منع تسلل أي قوارب هجرة غير شرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلًا عن استضافة مصر لما يقرب من 5 ملايين لاجئ ومهاجر من مختلف الدول.ومن جانب آخر، تناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب الهولندي على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث أعرب الجانب الهولندي عن دعمه لجهود مصر في العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.وأكد الجانبان أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وهولندا بما يخدم مصالحهما، وتم الاتفاق كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.وشارك فى المشاورات مساعدو وزير الخارجية للشئون العربية، وحقوق الانسان، وليبيا، بالإضافة إلى مساعدي وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا، ولشئون دول غرب ووسط آسيا، ومسئولى ملفات مياه النيل، والسودان ومكافحة الإرهاب، وبحضور السفير لورانس ويستهوف "Laurens Westhoff" سفير هولندا بالقاهرة.