الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، عن تفكيك "خلية إرهابية" في حمام العليل بمدينة الموصل.وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس إنه بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر وإلقاء القبض عليهم في تل الرمان بحمام العليل – الموصل.وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام القانون المتعلقة بالإرهاب".