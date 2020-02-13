هجوم صاروخى على قاعدة يتمركز فيها جنود أمريكيون بالعراق

تعرضت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في محافظة كركوك شمالي العراق لهجوم صاروخي، وذلك حسبما أفادت "قناة الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه ضد قاعدة يتمركز فيها جنود أمريكيون بالعراق منذ استهداف إحداها بعدد من الصواريخ خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك في ردة فعل على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.