طقوس العشاق حول العالم فى الاحتفال بعيد الحب

لكل بلد طقوس مختلفة فى الاحتفال بالأعياد وكذلك لكل بلد أعيادها الخاصة والتي ربما تختلف في الكثير من البلدان الأخرى والتي تتفق معها فى القومية والدين.وفى الاحتفال بعيد الحب نجد أن هناك طقوس مختلفة وعديدة بين الكثير من بلدان العالم ولكن جميعها تشترك في توحيد الاحتفال بعيد الحب ليبدأ فى 14 من شهر فبراير فى كل عام."الدستور" ترصد مظاهر الاحتفال المختلفة فى كثير من البلدان:الصين:معبد "صانع عيدان الثقاب" هو المكان الذي يبدأ من عنده الاحتفال بعيد الحب ويصلى أبناء الصين فى هذا المعبد من أجل بقاء الحب والسعادة.ومع انتشار فيروس "كورونا" فى العديد من مدن الصين ما زال أمر الأحتفال مجهولًا ولكن فيما يبدو سيفضل أبناء الصين العمل بنصائح الحكومة بالمكوث في المنزل وعدم الخروج سوى للضرورة تجنبًا لانتشار العدوى.اليابان..الرجال ينتظرون هدايا النساءمن المتبع أن يقوم الرجال بشراء الهدايا للنساء ولكن فى اليابان الأمر مختلف، فالرجال هم من ينتظرون الورود والعطور التى تقدم لهم من حبيباتهم.فرنسا.. السجين تشارلز هو ملهم المحبينبطاقات عيد الحب يتم استخدامها بين مواطني فرنسا كأحد مظاهر الاحتفال ويعود السبب فى الاحتفال بعيد الحب باستخدام البطاقة إلى الشاب الفرنسي، تشارلز دوق أورليانز، بعدما أرسل قصيدة حب فى هذا اليوم 14 فبراير من خلف أسوار سجنه فى برج لندن إلى زوجته.إيطاليا.. عيد الحب هو عيد الربيععيد الحب عند الشعب الإيطالى هو نفسه مهرجان الربيع ويتم الاحتفال به من خلال التجمع في المنتزهات العامة والحدائق ويقوم المواطنون بإلقاء قصائد الشعر وسماع الموسيقى، ثم تم تخصيص ذكرى هذه المناسبة لكى يعلن الحبيب لحبيبته عن رغبته فى الزواج منها والعيش معها للأبد.الأرجنتين..."أسبوع كامل للحب"تخصص الأرجنتين أسبوعًا كاملا لعيد الحب ويسمى بأسبوع الحلوى وفيه يتبادل العشاق الشوكولاتة والحلوياتالفلبين...عيد الحب للزواجيشهد الاحتفال بعيد الحب في الفلبين تنظيم عدد كبير من حفلات الزواج والتي تقدر بالآلاف وهو يعتبر من الأيام المنتظرة للعشاق لإتمام زفافهم.بلغاريا..النبيذ هى سيدة الموقفيحتسي العشاق في بلغاريا النبيذ فهو المشروب الرسمي لعيد الحب هناك، حيث يتقابل العشاق في ليلة الفلانتين لاحتساء كوبين أو 3 من أفخر أنواع النبيذ.