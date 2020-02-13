الموقع السام.. مجلة تحذر: «تويتر» يدمر مستوى الصحافة حول العالم

سلّطت مجلة «ذا أتلانتيك»، الأمريكية، الضوء على الأضرار التى تسبب بها موقع «تويتر» لمهنة الصحافة فى أمريكا والعالم كله، موضحة أن الصحفيين أدمنوا استخدام المنصة كمصدر للمعلومات، إذ يدونون التغريدات كموضوعات نقاش وقصص إخبارية على المواقع والصحف، وهو ما يترك الجمهور فى حالة مشوشة.قالت المجلة، فى تقرير، أمس: «يكتب الصحفيون باستمرار أخبارًا، نقلًا عن تويتر، ليس فقط تغريدات السياسيين والمشاهير، بل جدالاتهم الشخصية ومشاحنات الجمهور على موقع التدوينات العالمى».ووفقًا للتقرير، فقد أصبحت تلك الظاهرة مشكلة كبيرة، ليس فقط لأنها تضر بالصحافة ولكن لأن ما يتحدث عنه المشاهير والسياسيون على «تويتر» يقوم الصحفيون بنقله لجمهور أوسع، وغالبًا ما يتسبب ذلك فى تشويه الحدث.وكتب الصحفى الأمريكى فرهاد مانجو مقالًا بعنوان «لا تغرّد أبدًا»، فى صحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيه إن «تويتر» موقع سام بالنسبة للصحفيين، وينبغى أن يتخلوا عنه قدر الإمكان، مشددًا على أن «تويتر يدمر الصحافة الأمريكية».وتباينت آراء الصحفيين الأمريكيين حول أهمية «تويتر»، فمنهم من قال إنه «جزء كبير من كيفية قيامنا بوظائفنا الآن»، وقال آخرون: «يمكن تقبل أنه كابوس ضرورى، أو يمكن محاولة التظاهر بأن هناك طريقة صحية لاستخدامه، ولكن فى كلتا الحالتين لا يزال تويتر هو الجحيم».وأشارت «ذا أتلانتيك» إلى أن «تويتر» يمارس نفوذًا وتأثيرًا كبيرًا على الخطاب الصحفى الآن، موضحة: «أصبحت الأفكار على المنصة العالمية سلعة رخيصة للغاية، إذ يمكن للصحفى أن يقول إن هناك شيئًا ما، وذلك لتضخيمه، كما أن التقارب المؤسف بين الصحفيين وصانعى السياسة على تلك المنصة الاجتماعية يعنى أنه- كما هو الحال مع السياسة نفسها- قد لا يهتم الصحفى بالتغريدة ذاتها، بقدر ما يهتم بمن كتبها، ومن هنا يبدأ الصحفى فى تهويل القصة».وقالت المجلة إن وسائل الإعلام بحاجة ماسة إلى التوقف عن الاعتماد على «تويتر» لبناء القصص الإخبارية، وتحتاج كل الوكالات الإخبارية للتوقف عن الانخراط فى السلوكيات المدمرة من استخدام منصة التغريد كمصدر، لأنها تؤثر بشكل كبير، ويمكن أن تزيد من المشكلات السياسية.وأشارت إلى خطورة الاعتماد على «تويتر» صحفيًا، وقالت: «على سبيل المثال وجدت دراسة حديثة أن أكثر من ٨٠٪ من المستخدمين والحسابات التى نشرت معلومات مضللة خلال الانتخابات الأمريكية عام ٢٠١٦ لا تزال نشطة»، واستشهدت بكتاب جديد يحمل عنوان «LikeWar: Weaponization of Social Media»، يوضح خبيران فى الأمن القومى فيه كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لتوسيع مسرح الحرب ولإشعال الخلافات بشكل أكبر.ولفت موقع «BuzzFeed News» إلى أن عددًا من الدول تفكر حاليًا فى صياغة تشريعات تستهدف تقنين استخدام «تويتر» وبقية وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة التغريدات المزيفة. ولفتت المجلة إلى أن «تويتر» يجعل الصحافة تتحول إلى التناول الرخيص وتبتعد عن النقاش المنطقى، فلم يعد الموقع العالمى المنصة المثالية للصحافة، ولكنه مركز حرب إعلامية متواصلة.وخلصت إلى أنه بالنسبة للصحفى، فإن تخطى أزمة الإدمان على استخدام «تويتر» يتطلب ثباتًا مكثفًا، وأول الطريق هو التوقف عن استخدامه لكتابة القصص، شأنه شأن مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى.