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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف نازح سورى منذ ديسمبر الماضى

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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كشفت الأمم المتحدة، أن هجوم الجيش السوري على آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة المسلحة، شمال غربي سوريا، دفع أكثر من 800 ألف شخص للنزوح منذ ديسمبر الماضي.

وأوضح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في شمال غربي سوريا منذ ديسمبر 2019 وحتى 12 فبراير الجاري، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

وأضافت: أن الأطفال يشكلون 60 بالمائة ممن نزحوا اضطرارا عن بيوتهم من جراء المعارك الضارية في المنطقة.

وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء متاخمة لها في محافظات مجاورة ما يقارب 3 ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، وتنشط فيها أيضا فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذا.

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