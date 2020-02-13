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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. افتتاح مهرجان «الشروق الخامس لإبداع الشباب» بدار الأوبرا

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:41 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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يُنظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق الدورة الخامسة من مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام، خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، بمركز الإبداع الفني داخل دار الأوبرا المِصرية، يكرّم خلالها الفنان الكبير سمير صبري، تقديرًا لمشواره الفني وعطائه المتميّز.

يأتي المهرجان تحت رئاسة الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد إعلام الشروق، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ومشاركة عددٍ من الجامعات والمراكز الثقافية المصرية والعربية والدولية.

وقال الدكتور محمد سعد، إن مهرجان الشروق اكتسب سمعة عربية ودولية خلال سنوات قليلة، مشيرًا إلى أن المهرجان في دورته الخامسة تتسع فيه دوائر المشاركة، حيث تشارك جامعتا الزرقاء والشرق الأوسط من المملكة الأردنية الهاشمية، وكلية المدينة الجامعية والكلية الكندية الإماراتية من دولة الأمارات المتحدة وجامعتا طيبة وأم القري من المملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس المهرجان، أنه ولأول مرة يتضمن مهرجان إبداعات طلاب الإعلام الذي ينظمه المعهدمسابقة دولية في الأفلام الثقافية تشارك فيها عدد من المراكز الثقافية للدول الأجنبية في اليابان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان،وذلك لإضفاء الطابع الدولي على المهرجان الذي اكتسب سمعة عربية ودولية منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2015، وأعرب "سعد" عن سعادته بمشاركة المبدعين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والمراكز الثقافية الأجنبية.

وعن المحكّمين هذا العام قالت الدكتورة سهير صالح وكيل المعهد ونائب رئيس المهرجان، إن هذه الدورة تشهد مشاركة نخبة من المحكّمين ذوي السمعة الفنية والمهنية المتميزة منهم:"المخرجين القديرين مجدي أبو عميرة وأحمد صقر وشكري أبو عميرة والإعلاميين خالد سعد ودكتورة لمياء محمود، إلى جانب نخبة من الكتّاب الصحفيين محمد ثروت وسيد أبو اليزيد وفتحي أبو الحمد وصفاء صالح ومروى ياسين،بالإضافة إلى خبراء العلاقات العامة والإعلانات الدكتورة شيرين زقلمة، ومحمد النجار ورويدا بيبرس".

وأوضحت، أنه سيقام على هامش المهرجان أربع ورش فنية وإعلامية خلال يومي 17 و18 فبراير بمقرّ أكاديمية الشروق بالعباسية حول أساسيات الإخراج التلفزيوني والسينمائي ومهارات تقديم البرامج الإخبارية والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الصحفي؛ إضافة إلى أساسيات النقد الفني، يحاضر فيها نخبة من الخبراء بحضور طلاب الإعلام بالجامعات المصرية.

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