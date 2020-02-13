الزراعة تنسق مع «التموين» لتخصيص «حصة نخالة» للجمعيات

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنها نسقت مع «التموين» لتخصيص حصة من النخالة للجمعيات الزراعية بعد ارتفاع أسعارها لـ٣٥٠٠ جنيها للطن، مشيرا إلى أنه يجرى تعديل قانوني الزراعة والري، لمنع الري بالغمر والاتجاه للتنقيط للحفاظ على المياه من الاستغلال الجائر.وقال يوسف في تصريحات لـ«الدستور» إن الدولة تستكمل منظومة الكارت الذكي بعد تنفيذه في الغربية وبورسعيد، وستكون المرحلة الثانية في الشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج، تليها المرحلة الثالثة في ٥ محافظات هي (الأقصر والفيوم والجيزة والقليوبية والمنوفية).