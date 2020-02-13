نشطاء يهاجمون بهى الدين حسين ويصفونه بـ«الكذاب الأشر»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهي الدين حسين ووصفوه بـ«الكذاب الأشر» الذي يعمل تحت ستار حقوقي، بينما حقيقة الأمر يعمل لمصلحة أرصدته في البنوك التي يحصل عليها كتمويل خارجي مقابل الإسقاط بأكاذيب على مؤسسات الدولة.وسخر المهاجمون من دفاع بهي عن مساجين في قضايا إرهاب، ووجهوا له رسالة: «كعادتك مستمر تشتغل بلقمتك، بتنشر أكاذيبك وسمومك عشان تخليها فوضى في مصر لكن فاكرنا هنسيبك مستحيل».وتابعوا: «سبحان الله عمرنا ما شفناك يا بهي بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك، لكن الناس في مصر خلاص فهمت أنت مين لكن مفيش فايدة فيك.. أنت أعمى البصيرة، والكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين».وأضاف رواد السوشيال ميديا: «نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر الشهداء والمصابين، لكن طبعًا إحنا عارفين إن ده مستحيل، لأنك من طينة مختلفة شاربه خيانة الوطن.. أنت عامل زي الإخوان بالظبط كلكم طينة واحدة نقول لك إيه ما أنت حما الإرهابي علاء عبدالفتاح».