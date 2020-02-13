«المصريين الأحرار» بالإسكندرية ينظم ندوة «التربية الخاصة وتعديل السلوك»

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، ندوة عن التربية الخاصة وتعديل سلوك الأبناء وصعوبات التعلم حاضر فيها الدكتورة جيهان عبدالقادر أخصائية التربية الخاصة ومدير مركز الأمل للتخاطب وتعديل السلوك، والدكتورة سلوى عبدالقادر أمين لجنة المرأة، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.تحدثت الدكتورة جيهان عبدالقادر، عن تعريف مفهوم التربية الخاصة الذي يتضمن العديد من المشروعات كالتخاطب، وتعديل السلوك وصعوبات التعليم، وركزت على الفرق بين التأخر الدراسي، وبين صعوبات التعلم، كما أوضحت أن التأخر الدراسي هو ذلك الطالب غير المهتم بالدراسة والمذاكرة، أما صعوبات التعلم هى خلل بالمخ، يعقبه نقص في الانتباه، وقلة في التركيز وضعف فى المذاكرة.وأكدت دكتورة سلوى عبدالقادر أمين لجنة المرأة بالإسكندرية على أهمية أن تكون الأم على دراية بكيفية التعامل مع الطفل من أجل أن يصبح سويا.