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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دمشق تهاجم أنقرة.. ومجلس الشعب السوري يدين مذبحة الأرمن

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:46 م
جريدة الدستور
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صوّت مجلس الشعب السوري بالإجماع على قرار يدين ويقر الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية.

وجاء في القرار الذي صوت عليه النواب وأصدروه اليوم أن المجلس:«يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة».

وكان رئيس المجلس حمودة صباغ اعتبر في كلمة خلال الجلسة أن السياسات التركية الراهنة هي امتداد لتلك الجريمة، وقال «إن جرائم الإبادة البشعة ضد الشعوب لا يمكن أن تموت بالتقادم، خاصة أن العثمانية الجديدة التي يقودها أردوغان تستخدم الأساليب الإجرامية نفسها».

وأضاف أن «للإدانة والإقرار معنى آخر مهمًا، وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء».

كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بحسب مداد نيوز، وصفت تهديدات «أنقرة» بالتصدى للجيش السورى بأنها تصريحات «ممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع ولا تنم إلا عن جهل».

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، إن «دمشق» تؤكد مجدداً الإصرار على الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية لمكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل أراضيها، وتخليص المواطنين من نيرها، بما في ذلك فتح المعابر الإنسانية «الآمنة» التي أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركى، خروج المدنيين عبرها، لاستخدامهم دروعاً بشرية لها.


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