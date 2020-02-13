مؤتمر «المرشدين العرب»: تأسيس شركة متخصصة وتوفير آلاف الوظائف

نظم اتحاد المرشدين السياحيين العرب مؤتمرًا فى القاهرة، على مدار يومين، برئاسة محمد غريب، رئيس الاتحاد، وبمشاركة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ونخبة متميزة من خبراء السياحة والمرشدين السياحيين.

وبحث المشاركون فى المؤتمر، الذى عُقد لأول مرة فى مصر واختتم أعماله الثلاثاء الماضى، آلية الارتقاء بمنظومة السياحة العربية والإفريقية والسياحة البينية بين دول القارة والوطن العربى، وكيفية الاستغلال الأمثل لأساليب التسويق السياحى، وتنوع أشكال السياحة من ترفيهية وبيئية وعلاجية وأثرية وغيرها.

وشارك فى المؤتمر نحو ٤٠٠ من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ومن البلدان العربية، فى مقدمتهم وفد كبير من المملكة العربية السعودية ومن دول خليجية أخرى.

من جهته، قال محمد غريب، رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون العربى الإفريقى فى مجال السياحة والاستثمار لتكوين أكبر تجمع وتكتل سياحى استثمارى لصالح المنطقة، إضافة إلى خلق فرص استثمار عربية إفريقية مشتركة.

وأضاف «غريب» أن المؤتمر خرج بعدة توصيات، من بينها استغلال الموارد المتاحة فى الدول العربية والإفريقية، ودعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتعلقة بمجال السياحة والاستثمار، بهدف تحقيق التكامل للتنمية المستدامة فى الدول العربية والإفريقية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن أهداف المؤتمر تتلخص فى تأسيس شركة متخصصة برأسمال عربى إفريقى، وكذلك وضع آلية مشتركة للتعاون فى كل المجالات بين مصر والدول المشاركة، وتشجيع مشاركة رءوس الأموال العربية والإفريقية فى مجال الاستثمار فى القارة السمراء وتبادل الخبرات السياحية بين الدول؛ لتنشيط وتطوير صناعة السياحة، فضلًا عن تقديم رؤية جديدة فى مجال السياحة والتنمية المستدامة بالدول العربية.

بدوره، تحدث الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر»، عضو جمعيتى «مستثمرى مرسى علم» و«جنوب سيناء»، عن محورين مهمين على هامش المؤتمر، وهما كيفية الارتقاء بمنظومة السياحة العربية والإفريقية بشكلٍ عام، والمصرية بشكلٍ خاص، والثانى أهمية التسويق السياحى فى ظل متغيرات العصر والتطورات التكنولوجية الحديثة، التى لا بد أن تكون متوافرة فى دول القارة الإفريقية والوطن العربى.

وقال: «حتى نرتقى بالسياحة بشكلٍ عام، فلا بد من التركيز على العنصر البشرى وتدريبه وتطويره، سواء كان موظفًا فى شركة سياحة أو فندق أو نقل سياحى، وبالتأكيد المرشد السياحى يكون حلقة الوصل الأساسية فى نقل المعلومة للسائح».

وأشار إلى أن الارتقاء بالسياحة يعتمد على تحسين الخدمات المقدمة للسائح والاهتمام بالمعالم السياحية والتراثية والترفيهية أيضًا، من خلال توفير التمويل اللازم لعمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية، لافتًا إلى أن هذا ما تم مؤخرًا بتطبيق مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة فى مصر.

وطالب بضرورة تقديم الدعم والمساندة فى البنية التحتية من طرق وصرف صحى ومياه وغيرها وقوانين وتشريعات محفزة لدعم وتنشيط السياحة بالقارة الإفريقية والوطن العربى بشكلٍ عام.

وشدد على ضرورة عدم المضاربة وحرق الأسعار فى المقاصد السياحية المصرية والعربية والإفريقية، الأمر الذى يترتب عليه الإضرار بدخل السياحة والدخل القومى من العملة الصعبة.

وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية أو رؤية واضحة لـ٥ سنوات مقبلة فى كيفية تطوير القطاع السياحى بمختلف أشكاله، سواء سياحة شاطئية أو ترفيهية أو بيئية أو علاجية أو استشفائية، وكذل السفارى والآثار والغوص.

وأكد «عبداللطيف» ضرورة تغيير قانون السياحة ولائحته التنفيذية، التى لم تعد تتواكب مع الوضع الحالى، مشددًا على أهمية نشر ثقافة احترام السائح باعتباره ضيفًا فى مصر، ويجب الاحتفاء به.

ودعا إلى ضرورة إيجاد آليات لحرية الانتقال والتأشيرات، وتوفير خطوط طيران بين دول القارة الإفريقية والوطن العربى كله، بحيث يتم انتقال السياحة البينية بسهولة ويسر بين أرجاء إفريقيا والوطن العربى.

واختتم: «لا بد أن تتحول البلدان العربية والإفريقية إلى بلاتوه مفتوح لتصوير الأعمال السينمائية والفنية، حتى يتم نقل الصورة الجمالية لمصر إلى العالم بأكمله».

