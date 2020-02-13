تفاصيل ضبط متهمين باختطاف طفلة أثناء تنفيذ "الرؤية" فى المطرية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، غموض واقعة اختطاف طفلة بالمطرية، بعد تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لخطف بعض الأشخاص طفلة داخل مركبة "توك توك" أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية.وبعد تحديد والدة الطفلة، تبين أنه أثناء تواجدها داخل النادي محل الواقعة وبصحبتها ابنتها (4 سنوات) لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها من رؤية الطفلة، وعقب انتهاء مدة الرؤية، قام الأخير وبصحبته (ربة منزل وشقيقها- قائد مركبة توك توك وآخرين جار تحديدهم) باختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.وتوصلت أجهزة البحث إلى مكان احتجاز الطفلة صحبة ربة المنزل بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول "طرف إحدى صديقاتها" وتم ضبطها وبصحبتها الطفلة، وتم بإرشادها ضبط 2 من المتهمين، وتتوالى الجهود لضبط باقى المتهمين.