الاتحاد الأوروبي ينظر في غلق الحدود في حالة تفشي «كورونا»

قال وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروش، إن إغلاق الحدود يعد إحدى الخيارات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبي في حالة تفاقم تفشّي فيروس كورونا المستجد.وقال بيروش في مؤتمر صحفي لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس إن الموقف يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة يوميًا.وأضاف الوزير الكرواتي، الذي تعد بلاده أحد دول الاتحاد الأوروبي، أنه إذا ما تفاقم وباء كورونا "فإننا سنتخذ إجراءات أخرى، وإذا كان ذلك يعني غلق الحدود، فإننا سوف نناقشه طبقًا للتشريعات الوطنية".يشار إلى أن وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أكدوا خلال جلساتهم اليوم ضرورة تنسيق الجهود لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) والتصدي لموجة انتشاره المحتملة على الأراضي الأوروبية.