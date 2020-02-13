مدحت صفوت: أغلب التنويريين «سلفيون» في نظرتهم للتراث

أكدّ الباحث والناقد مدحت صفوت أن التيارات الدينية وكثيرين من التنويريين العرب، يتفقون في شعار «لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها»، وإن بدا نفور تنويري من العبارة السلفية، لكنه يظل نفورًا خطابيًا لا أكثر، وتنخرط الممارسة في تحكيم التراث على الواقع الراهن، واعتبار الأول أصلًا، ما يعني أن أغلب التنويريين «سلفيون» في نظرتهم للتراث.وبيّن صفوت خلال ندوة «المسكوت عنه عند ابن رشد» بصالون علمانيون بالقاهرة، أن مساحات الاختلاف بين الدينيين والتنويريين تكاد تنحصر في تحديد أيّ جزء من التراث الذي يجب استدعاؤه، فالخلاف جزئي وليس جذريًا، ليصبح الخطاب التراثي مطية للإيدولوجيا والغايات الذاتية، ويسقط عن التراث تاريخيته وينتهك الجميع السياق والفضاء اللذين تشكلت فيها الثقافة العربية قديمًا، وهو فضاء ديني له وخصوصيته التاريخية والنصيّة أيضًا.وأوضح مؤلف كتاب «السلطة والمصلحة» في اللقاء الذي أداره الباحث أحمد حسن، أن العودة إلى الماضي للحصول على صك المشروعية، خطوة مربكة يلجأ إليها التنويريون العرب، في مسار السير نحو الأمام تتراجع الرؤى التنويرية خطوة للوراء، تبحث عن أب شرعي للخطاب الوافد، عن جذر يمكن من خلاله تمرير المنتج الجديد، قناع يمرر من خلاله التنويري خطابه "الغريب" عن السياق السائد، استحضار صوت ماضوي يحمل عبء تحقيق النهضة المرجوة. خطوة نُعرفها بـ«إرادة العودة»، وهي إجراء ارتدادي، يعود بالذات إلى الوراء، وعبرها لا يكتسب الإجراء الفكري الحديث معنى أو مصداقية إلا بقدر ما يكون متطابقًا مع الماضي وخطاباته. وهو إجراء استقوائي أيضًا أمام أفكار الآخر المتفوق في كثير من المجالات، عبر استدعاء الأسلاف وخطاباتهم، باعتبارهم - نقصد الأسلاف - الموتى الأحياء فينا بتعبير عابد الجابري.وأضاف أن فعاليات إرادة العودة تتجه بالمثقف العربي "أصوليًا أو تنويريًا" بالقفز على الواقع، والاستناد إلى التصور التاريخي المبني على أفضلية الزمن الأول وتفوق رجاله! ومن هنا تطور الراهن مرتهن بعوامل خارجية عنه، كالسلف الصالح "دينيًأ أو فلسفيًا" وكالتصورات الغربية الأوروبية بوصفها الحلول التي لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها. وفي لحظات تندمج الرؤيتان داخل إطار إيديولوجي، وربما يحدث ذلك نتيجة التذبذب بين ما يعرف بـ "التراث" و"المعاصرة"، الموتى الأحياء فينا والإخلاص للجذور وبين التطور الذي يحيط بسياقنا من جوانب عدّة، ما يجعل المثقف فريسة لشرك التوفيق بين السياقين، الذي قد ينتهي به إلى التلفيق بعبارات نصر حامد.وكان صفوت أصدر دراسة عن ابن رشد بعنوان "صوت الغزالي وقِرطاس ابن رشد"، ملحق بها دراسة ابن رشد الشهيرة "فصل المقال"، نسف فيها الصورة النمطية السائدة عن فيلسوف قرطبة التي تقدمه بأنه "التقدّمي" و"التنويري"، المغاير والنقيض للغزالي، فيما رأى صفوت على النقيض مما سبق، فضلًا عن كشفه لعمليات الامتطاء الأيديولوجي التي مارسها المفكّرون العرب للتراث العربي بصفة عامة، ولتراث ابن رشد خصوصًا، وقد خصّ المؤلّف ثلاثة من هؤلاء المفكّرين، وهم: الراحلان محمد عابد الجابري وعاطف العراقي، والدكتور مراد وهبة، مترصدًا الأشباح المتناقضة التي سكنت خطاب ابن رشد، بخاصة شبح الغزالي.