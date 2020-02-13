وزيرا التعليم العالى ونظيره الإماراتى يزوران جامعة حلوان

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم، كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية بجامعة حلوان، برفقة حسين الحمادى وزير التربية والتعليم الإماراتي، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.وتفقد الوزير ونظيره الإماراتى كلية الفنون الجميلة، واستمعا إلى شرح لتاريخ الكلية ومبانيها وقاما بزيارة لمعرض الكلية وقاعات التدريس والتواصل مع الطلاب، كما قام الحضور بجولة لمشاهدة مقتنيات الكلية من المعروضات الفنية القيمة.كما عقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة آليات التعاون فى مجال تدريس الفنون بين البلدين، وأشار عبدالغفار إلى تطوير نظم القبول بكليات الفنون، والتأكد من قياس قدرات الطلاب المتقدمين بشكل دقيق بما يضمن اختيار أفضل الطلاب وأكثرهم موهبة واستحقاقا، وكذلك بحث إمكانية إنشاء مدارس ثانوية متخصصة فى الفنون على غرار المدارس الفنية الصناعية، وكذلك إضافة تخصص الفنون فى المرحلة الثانوية كتخصص مستقل لتأهيل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات الفنية.كما قام الحضور بجولة فى كلية التربية الموسيقية للتعرف على تاريخ الكلية، ومبانيها الأثرية ونظام الدراسة بها، واستمعوا خلال الجولة لعرض موسيقي من الطلاب.ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإماراتى عن سعادته بالجولة، وإعجابه بما شاهده من مبان عريقة وأعمال فنية متميزة، مؤكدا أن مصر كانت دائما بلد الفنون والحضارات، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات بينها وبين مصر فى مجال الفنون بالتحديد والاستفادة من تاريخ مصر الطويل فى الفنون.شهد الجولة أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، ود.كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، د.محمود حامد عميد التربية الفنية بجامعة حلوان.