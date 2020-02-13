رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا التعليم العالى ونظيره الإماراتى يزوران جامعة حلوان

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:12 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
طباعة
زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم، كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية بجامعة حلوان، برفقة حسين الحمادى وزير التربية والتعليم الإماراتي، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتفقد الوزير ونظيره الإماراتى كلية الفنون الجميلة، واستمعا إلى شرح لتاريخ الكلية ومبانيها وقاما بزيارة لمعرض الكلية وقاعات التدريس والتواصل مع الطلاب، كما قام الحضور بجولة لمشاهدة مقتنيات الكلية من المعروضات الفنية القيمة.

كما عقد الوزيران اجتماعًا لمناقشة آليات التعاون فى مجال تدريس الفنون بين البلدين، وأشار عبدالغفار إلى تطوير نظم القبول بكليات الفنون، والتأكد من قياس قدرات الطلاب المتقدمين بشكل دقيق بما يضمن اختيار أفضل الطلاب وأكثرهم موهبة واستحقاقا، وكذلك بحث إمكانية إنشاء مدارس ثانوية متخصصة فى الفنون على غرار المدارس الفنية الصناعية، وكذلك إضافة تخصص الفنون فى المرحلة الثانوية كتخصص مستقل لتأهيل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات الفنية.

كما قام الحضور بجولة فى كلية التربية الموسيقية للتعرف على تاريخ الكلية، ومبانيها الأثرية ونظام الدراسة بها، واستمعوا خلال الجولة لعرض موسيقي من الطلاب.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإماراتى عن سعادته بالجولة، وإعجابه بما شاهده من مبان عريقة وأعمال فنية متميزة، مؤكدا أن مصر كانت دائما بلد الفنون والحضارات، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات بينها وبين مصر فى مجال الفنون بالتحديد والاستفادة من تاريخ مصر الطويل فى الفنون.

شهد الجولة أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، ود.كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، د.محمود حامد عميد التربية الفنية بجامعة حلوان.
وزيرا التعليم العالى ونظيره الإماراتى يزوران جامعة حلوان
وزيرا التعليم العالى ونظيره الإماراتى يزوران جامعة حلوان

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تراجع جديد فى سعر الدولار

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور بفيديو جديد

منذ حوالي 22 ساعة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

منذ يوم

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

تراجع جديد فى سعر الدولار

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

مدحت صفوت: أغلب التنويريين «سلفيون» في نظرتهم للتراث

وزيرة الثقافة تلتقى وفد الصداقة البرلمانية لمجلس الشيوخ الفرنسى

«الاهتمام بالصحة العامة للجسم» محاضرة توعوية بقصر ثقافة رأس غارب

18 فبراير.. حفل إطلاق كتاب يوميات هيكل بنقابة الصحفيين