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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل موقعة الترجي.. تعرّف على توقعات الأبراج للاعبي الزمالك

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:45 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير، أمس الخميس، وذلك استعدادًا لمبارة السوبر الأفريقي أمام الترجى التونسى، والتي تُقام مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى نادى الزمالك إلى حصد اللقب الأفريقى والذى سبق وحصل عليه ثلاث مرات، حيث يأمل الفريق الأبيض في حصد اللقب الرابع له على حساب الفريق التونسي.

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو، كثيرًا من التوفيق، فمواليد برج الدلو محظوظون على المستوى المهنى خلال هذه الفترة، حاله حال زميل الفريق الحارس محمد أبو جبل.

أما عن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، فقد حذرته خبيرة الأبراج العراقية من الاندفاع، وناشدته بالتريث عند اتخاذ القرار.

وقالت «جاكلين» إن اللاعب، الذى سيتألق خلال المباراة، هو نجم الهجوم مصطفى محمد، مولود برج القوس، فطالعه المهنى مبشر بالكثير من النجاحات.

وعن التونسى فرجانى ساسى، مولود برج الحوت، فقد تنبأ خبراء الفلك بمزيد من التألق خلال المباراة، حاله كحال زميل الفريق المغربى أشرف بن شرقي، والذى يعتبر سلاحًا هجوميًا يعتمد عليه الفريق الملكى.

وجاءت قائمة فريق الزمالك للمواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم «جنش».

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

واستبعد كارتيرون من قائمة الفريق كل من محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد، وكريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، وكاسونجو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الترجي والزمالك في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت مكة المكرمة»، والتي يقودها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وستنقل مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في السوبر الأفريقي عبر قناتي «بي إن سبورتس HD1»، و«بي إن سبورتس HD12»، ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

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