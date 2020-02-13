ابنة هند رستم برفقة النجمات في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور لها برفقة بسنت ابنة الفنانة الراحلة هند رستم.والتقطت الصور التي ظهرت فيها الفنانة رجاء الجداوي، وداليا مصطفى، خلال توجههم إلى مطار القاهرة.يذكر أن بسنت هي ابنة الفنانة هند رستم من زوجها الأول المخرج حسن رضا، والذي انفصلت عنه وارتبطت بعده بالدكتور محمد فياض وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتوفيت هند رستم عام 2011 عن عُمر يناهز الـ 79 عامًا، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.