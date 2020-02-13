قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)

نظمت وحدة الإعلام الريفى بمديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الخميس، قافلة خدمية مجمعة، بإدارة خورشيد الزراعية أبيس 8 تحت رعاية اللواء طبيب بيطري يوسف عبدالحميد شباط مدير مديرية الطب البيطري، بحضور الدكتور مصطفى البخشوان مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.وألقت الدكتورة ابتهال عرفان طبيب بيطري بإدارة الإرشاد بالطب البيطري، كلمة توضيحية عن مشروع مليء الفراغات، وإحياء البتلو المنظمين من قبل الحكومة المصرية بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري والزراعة وبعض البنوك المصرية بقرض متناقص بنسبة 5% لتشجيع المربين للاستثمار ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحيوانية بالمحافظات.وخلال القافلة تم الرد على المزارعين والمربين، والوعد برفع بعض التساؤلات والرغبات الخاصة بالمشروع للقيادات العليا لحلها والتى كان من أهمها تسويق المنتج من لحوم وألبان بأسعار مناسبة تضمن عدم الخسارة للمربى.