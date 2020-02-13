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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:07 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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نظمت وحدة الإعلام الريفى بمديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الخميس، قافلة خدمية مجمعة، بإدارة خورشيد الزراعية أبيس 8 تحت رعاية اللواء طبيب بيطري يوسف عبدالحميد شباط مدير مديرية الطب البيطري، بحضور الدكتور مصطفى البخشوان مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.

وألقت الدكتورة ابتهال عرفان طبيب بيطري بإدارة الإرشاد بالطب البيطري، كلمة توضيحية عن مشروع مليء الفراغات، وإحياء البتلو المنظمين من قبل الحكومة المصرية بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري والزراعة وبعض البنوك المصرية بقرض متناقص بنسبة 5% لتشجيع المربين للاستثمار ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحيوانية بالمحافظات.

وخلال القافلة تم الرد على المزارعين والمربين، والوعد برفع بعض التساؤلات والرغبات الخاصة بالمشروع للقيادات العليا لحلها والتى كان من أهمها تسويق المنتج من لحوم وألبان بأسعار مناسبة تضمن عدم الخسارة للمربى.
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)
قافلة بيطرية خدمية لأهالي قرية أبيس بالإسكندرية (صور)

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