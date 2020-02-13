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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: نحتاج ملايين الدولارات لاختبار لقاح ضد «كورونا»

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة في تمويل هذه الاختبارات.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته المنظمة العالمية اليوم الخميس، حول فيروس "كورونا المستجد"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف ريان، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين  إلى 400 حالة.

وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس، في إشارة منه إلى إعلان الصين، في وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وأشارت القناة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد طالبت الصين اليوم، بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

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