تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

سجل العائد على أذون الخزانة اليوم الخميس، تراجع ملحوظ وفق ما كشفت عنه وزارة المالية، حيث سجل العائد على الأذون أجل 182،14.13% لأعلى عائد وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 14.10% وتمت التغطية مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوما، 13.87% لأعلى عائد، و13.70% لأقل عائد و13.86% متوسط العائد، وتم تغطية الاكتتاب 3 مرات.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضًا.