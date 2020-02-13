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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يكرّم وكيل منظمة الإيكاو لشؤون النقل الجوي

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:53 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني
أ.ش.أ
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كرم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم، بتكريم محمد رحمة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوي.

ويعد رحمة أول مصري وعربي من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدما من مختلف أنحاء العالم مما يعكس التقدير على الصعيد العالمي لمكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني الدولي.

وهنأ وزير الطيران رحمة على منصبه الجديد مؤكدا حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التي ساهمت بجهودها وخبراتها فى تعزيز الدور الريادى الذى تتمتع به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى وخاصة الذين مثلوا الطيران المدنى في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة.. وقال أنهم مثل يحتذى به وصورة مشرفة لبلدهم.

يذكر أن مكتب النقل الجوي بالمنظمة يقوم بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو وهي أمن الطيران والتسهيلات والبيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي، في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.

كان محمد رحمة يشغل منصب المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط منذ مارس 2016، وشغل قبل ذلك منصب وكيل وزارة الطيران المدني المصري منذ عام 2013 ومنصب مستشار وزير الطيران.

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