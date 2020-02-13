عائلة سليمان عيد تنجو من حادث سير خطير (صور)
الخميس 13/فبراير/2020 - 06:51 م
محمد مجدي - سناء إسماعيلطباعة
تعرضت زوجة الفنان سليمان عيد لحادث سير هي وابنتهما، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر "عيد" عدة صور أظهرت تعرض سيارتهما لحادث سير، وعلق قائلًا: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتى والحمد لله هما بخير".
وعلق عدد من النجوم على الصور وحرصوا على تهنئته على سلامة عائلته.
ونشر "عيد" عدة صور أظهرت تعرض سيارتهما لحادث سير، وعلق قائلًا: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتى والحمد لله هما بخير".
وعلق عدد من النجوم على الصور وحرصوا على تهنئته على سلامة عائلته.