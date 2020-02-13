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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عائلة سليمان عيد تنجو من حادث سير خطير (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:51 م
الفنان سليمان عيد
الفنان سليمان عيد
محمد مجدي - سناء إسماعيل
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تعرضت زوجة الفنان سليمان عيد لحادث سير هي وابنتهما، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "عيد" عدة صور أظهرت تعرض سيارتهما لحادث سير، وعلق قائلًا: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتى والحمد لله هما بخير".

وعلق عدد من النجوم على الصور وحرصوا على تهنئته على سلامة عائلته.

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