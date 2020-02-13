استمرار مفاوضات سد النهضة بواشنطن بمشاركة وزيري الخارجية والرى

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المفاوضات حول سد النهضة تتواصل اليوم، ولليوم الثاني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي.وكتب حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل ⁧‫سد النهضة‬⁩.. بدء أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تستضيفها الإدارة الأمريكية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور البنك الدولي".ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية أمس، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.