تفاصيل عقد المنتدى الاقتصادى العربى الأوكرانى 2020

أكدت وكالة "أوكراين فورم" الأوكرانية أنه لأول مرة يقام معرض AUABI 2020 في أوكرانيا هذا العام.وقال محمد سليم علوتي، رئيس جمعية الأوكرانيين "أود أن أعلن عن المنتدى الاقتصادي والمعرض الدولي الأوكراني العربي الذي سيعقد في عام 2020. حيث يقام هذا المعرض في أوكرانيا لأول مرة".وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا والدول العربية سيتم فحصه وسيتم تقييم احتياجات الأسواق العربية من السلع المستوردة في ضوء التغيرات البيئية الحالية خلال فعاليات المؤتمر.وتابع: "لقد قررنا تنظيم هذا المعرض بعد أن قمنا بتقييم ودراسة جميع القضايا وتقييم التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا والعالم العربي، مما سيوفر فرصًا أكبر وتنمية أكبر للعلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا والعالم العربي، بدءًا من شرق إفريقيا، والدول الآسيوية والشرق الأوسط، فالمهمة الرئيسية للمعرض والمؤتمر هي معرفة السلع التي تحتاجها الدول العربية، خاصة في ضوء التغيرات البيئية الحالية".وأكدت الوكالة أن الدول العربية مهتمة بالاستثمارات في المجمع الزراعي الصناعي الأوكراني، وهو ما يكمن في إنتاج الطعام الحلال وعلى وجه الخصوص، الدجاج، الضأن، اللحم البقري، البيض.