أوكرانيا تصدر ٣٧.٩ مليون طن من الحبوب

أكدت وكالة "أوكراين فورم" الأوكرانية، أن شركات الصناعات الزراعية في أوكرانيا قامت بتصدير 37.92 مليون طن من الحبوب من 1 يوليو 2019، والذي يعد بداية عام التسويق 2019-2020 حتى 13 فبراير الحالي، مقابل ٨.٢ مليون طن عن نفس الفترة العام الماضي.وصدرت أوكرانيا 16.1 مليون طن من القمح، 3.9 مليون طن من الشعير، 17.4 مليون طن من الذرة، وكانت مصر من بين الدول التي صدرت لها القمح.وقالت الوكالة إنه خلال الفترة قيد الاستعراض، قام المزارعون بشحن 236300 طن من دقيق القمح وأنواع الحبوب الأخرى إلى العملاء الأجانب، والتي ارتفعت 80.700 طن عن فترة المقارنة العام الماضي.وحصد المزارعون الأوكرانيون 75 مليون طن من الحبوب في عام 2019، منها 54 مليون طن سيتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وفقًا للوزارة.